Highlights e gol Real Madrid-Real Sociedad 1-1 | Liga 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 2 marzo 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la venticinquesima giornata della. I blancos riacciuffano la parità con Vinicius Junior al 90?, ma comunque lasciano per strada due punti per effetto del gol di Portu a inizio secondo tempo. A Valdebebas pareggio amaro per le merengues, in alto e di seguito le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.