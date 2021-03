Grande Fratello Vip, Dayane Mello vincitrice annunciata: ‘spoiler’ e televoto (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi la finale del Grande Fratello Vip, con Dayane Mello vincitrice annunciata: “spoiler” su Wikipedia e polemiche sul televoto. (screenshot video)Grande attesa in queste ore per conoscere il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e a quanto pare c’è un nome annunciato già come papabile per la vittoria finale. Da una settimana, infatti, non si parla d’altro: a conquistare questa edizione del reality show, secondo gli scommettitori, sarà Dayane Mello. Leggi anche –> GF Vip, accuse a Dayane Mello: “televoto truccato, chi è Marco?” Peraltro, proprio a causa di questo continuo ‘puntare’ sulla modella ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi la finale delVip, con: “spoiler” su Wikipedia e polemiche sul. (screenshot video)attesa in queste ore per conoscere il vincitore della quinta edizione delVip e a quanto pare c’è un nome annunciato già come papabile per la vittoria finale. Da una settimana, infatti, non si parla d’altro: a conquistare questa edizione del reality show, secondo gli scommettitori, sarà. Leggi anche –> GF Vip, accuse a: “truccato, chi è Marco?” Peraltro, proprio a causa di questo continuo ‘puntare’ sulla modella ...

fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - heerkole : Complimenti al #gfvip per aver fatto l'edizione più lunga, trash e manipolata della storia del grande fratello ?? - Tris_Malik_01 : RT @influenzami: raga sto piangendo non so se è cringe o carino o semplicemente il grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Vigilia di Sanremo: un saluto a Siena direttamente dall'Ariston Vi avevamo già anticipato di Luigi Raimo, parrucchiere che col fratello, da diversi anni, è proprietario di un salone in via Simone Martini. Luigi è stato ... si prospetta un avvenimento di grande ...

Armanda Frassinetti e Gaia, mamma e sorella Tommaso Zorzi/ Sorpresa al Gf Vip... Sarà una serata ricca di sorprese la finale del Grande Fratello Vip 2020 per Tommaso Zorzi che, insieme a Dayane Mello è considerato uno dei favoriti per la vittoria. Dopo averlo sostenuto attraverso la tv e sui social, dopo avergli fatto una ...

«Grande Fratello Vip 5»: 15 cose che ricorderemo di questa edizione Vanity Fair Italia Grande Fratello Vip, Dayane Mello vincitrice annunciata: ‘spoiler’ e televoto Grande attesa in queste ore per conoscere il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e a quanto pare c’è un nome annunciato già come papabile per la vittoria finale. Da una settimana, ...

Grande Fratello Vip, la finale: chi vincerà? La diretta Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono nella Casa dallo scorso 14 settembre ...

Vi avevamo già anticipato di Luigi Raimo, parrucchiere che col, da diversi anni, è proprietario di un salone in via Simone Martini. Luigi è stato ... si prospetta un avvenimento di...Sarà una serata ricca di sorprese la finale delVip 2020 per Tommaso Zorzi che, insieme a Dayane Mello è considerato uno dei favoriti per la vittoria. Dopo averlo sostenuto attraverso la tv e sui social, dopo avergli fatto una ...Grande attesa in queste ore per conoscere il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e a quanto pare c’è un nome annunciato già come papabile per la vittoria finale. Da una settimana, ...Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono nella Casa dallo scorso 14 settembre ...