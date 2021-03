Gelo e neve a Marzo: non è un evento così raro (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel 2005 la prima decade di Marzo fu eccezionalmente fredda e nevosa sull’Italia. Il mese di Marzo, nonostante rappresenti l’inizio ufficiale della primavera, può essere capace di notevoli performance invernali. Talvolta, a Marzo si verificano addirittura ondate di Gelo vero e proprio, tali da rappresentare la fase più cruda dell’inverno. Andando indietro nel tempo, per trovare grande Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel 2005 la prima decade difu eccezionalmente fredda e nevosa sull’Italia. Il mese di, nonostante rappresenti l’inizio ufficiale della primavera, può essere capace di notevoli performance invernali. Talvolta, asi verificano addirittura ondate divero e proprio, tali da rappresentare la fase più cruda dell’inverno. Andando indietro nel tempo, per trovare grande

