Formula 1 | Vettel si presenta | “Molte cose in comune con Aston Martin”

(Di lunedì 1 marzo 2021) In attesa dellazione della monoposto per la stagione di1 prossima all’avvio,hato i suoi due piloti, Sebastiane Lance Stroll, con un breve video su Twitter. Il pilota tedesco ex Ferrari sottolinea: “È un nuovo inizio, si comincia a scrivere un capitolo inedito della mia storia e del team. Per questo ritengo che abbiamoinin questa avventura. Sono Sebastiane sono la F1?. Queste invece le parole del pilota canadese: “porta un futuro roseo a questo team, sono Lance Stroll e sono la F1”. SportFace.

Anche i risultati raggiunti in1 - tre podi, di cui uno nella stagione d'esordio con la ... oltre che a Lance, anche al quattro volte campione del mondo Sebastian. 'Ci sono molte persone ...Il 2021 sarà l'ultimo anno di transizione per la1, in attesa della nuova svolta regolamentare dopo quella del 2017. Tra le novità più attese ...3 marzo con i piloti ufficiali Sebastiane ...Si avvicina il debutto di Sebastian Vettel con Aston Martin. Dopo la chiusura dell'avventura in Ferrari ed alcune visite alla fabbrica del famoso brand britannico, nella giornata di domani il quattro ...Il boss dell'Aston Martin prende le difese del figlio, attaccato molto spesso per essere in Formula 1 grazie ai capitali del padre ...