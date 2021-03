Dayane Mello sbotta: “Non sono lesbica, amo sia gli uomini che le donne” (VIDEO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello e la clip strappa cuori con Rosalinda Cannavò Dopo la violenta discussione avuta la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò i giorni successivi hanno fatto pace. Di conseguenza, in occasione della semifinale gli autori del reality show di Canale 5 hanno confezionato una romantica clip dove sono raccolti tutti i momenti belli che l’attrice messinese e la modella brasiliana hanno trascorso in cinque mesi dentro la casa più spiata d’Italia. (Continua dopo il VIDEO) Un sentimento che è difficile da definire… per quanto è stato ricco, intenso, profondo, multisfaccettato. In questi ultimi giorni di #GFVIP sembra tutto in discussione. Ma basta tornare indietro per… pic.twitter.com/Wk5RIHuwif — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)e la clip strappa cuori con Rosalinda Cannavò Dopo la violenta discussione avuta la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5,e Rosalinda Cannavò i giorni successivi hanno fatto pace. Di conseguenza, in occasione della semifinale gli autori del reality show di Canale 5 hanno confezionato una romantica clip doveraccolti tutti i momenti belli che l’attrice messinese e la modella brasiliana hanno trascorso in cinque mesi dentro la casa più spiata d’Italia. (Continua dopo il) Un sentimento che è difficile da definire… per quanto è stato ricco, intenso, profondo, multisfaccettato. In questi ultimi giorni di #GFVIP sembra tutto in discussione. Ma basta tornare indietro per… pic.twitter.com/Wk5RIHuwif — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro #GFVip, non si scherza con i colori dell’arcobaleno. La tutela della fluttuante incoerenza di Dayane Mello è i… - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - cabellocastle : RT @WarningSign42: Ha ricevuto aerei dal Brasile, LATAM, USA, Spagna. Si parla di lei pure in Cile e in Portogallo. In tendenza addirittura… - tatablp : RT @WarningSign42: Ha ricevuto aerei dal Brasile, LATAM, USA, Spagna. Si parla di lei pure in Cile e in Portogallo. In tendenza addirittura… -