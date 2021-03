Covid | l’allarme di Galli | “Con le varianti il virus può infettare oltre 1 metro e mezzo”

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 marzo 2021) “La variante inglese diventerà prevalente, se già non lo è”. Lo ha affermato Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà su Raitre. “Una velocità di trasmissione maggiore del 37 o del 40% – ha spiegato– vuol dire che probabilmente ilva anche più lontano del solitoe infetta più efficacemente bambini e ragazzi anche se per fortuna non sembra più capace di ammazzare”. “Una concentrazione magari anche inferiore delle famose goccioline – ha aggiunto l’infettivologo – riesce ad arrivare qualche centipiù in là e ad arrivare ugualmente adper la maggiore affinità di questa variante per i nostri recettori cellulari. Sono ipotesi che hanno una loro logica e che ci spaventano in modo ...