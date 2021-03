Covid: Draghi nomina generale Figliuolo nuovo commissario emergenza (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario, hato ildi Corpo d'Armata Francesco Paolostraordinario per l'-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolareper il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

