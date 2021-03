(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico, ha lasciato da pochi minuti Palazzo Chigi, uscendo in auto dal retro della presidenza del Consiglio, intercettato dalle telecamere., che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circa'ora a P.Chigi.

LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'CAMBIA L'ARIA SUL COVID. VIA BORRELLI, ARCURI TREMA' - LegaSalvini : #SALVINI: 'LICENZIARE #ARCURI. APRIRE RISTORANTI, PALESTRE E TEATRI' - GabrieleCarrer : RT @petunianelsole: Fermi tutti ! **COVID: ARCURI MEZZ'ORA A P.CHIGI** - Cesare_Baronio : RT @gr_grim: Sugli appalti COVID sono girate più bustarelle che in tutta la prima repubblica ma stranamente ai manettari del @fattoquotidia… - MauriceGarran : RT @petunianelsole: Fermi tutti ! **COVID: ARCURI MEZZ'ORA A P.CHIGI** -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Arcuri

Il Tempo

... il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenicoè emersa la possibilità di coinvolgere i siti di produzione ...Sono circa 1,6 milioni le dosi di vaccino anti -presenti al momento nel nostro Paese ma ancora non utilizzati per la campagna nazionale: dopo ... Eppureha più volte ribadito di non avere ...«Le forze le abbiamo in casa e continuiamo a ignorarle. Un sistema sanitario che si rispetti si costruisce in primis con professionisti adeguatamente retribuiti» ...Allargare la platea dei destinatari del vaccino anti Covid agli studenti abruzzesi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. È la richiesta del governatore Marco Marsilio ad Arcuri e Speranza.