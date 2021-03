Coppia di truffatori sceglieva con cura le vittime | arrestati

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’uomo si trova in carcere, la moglie ai domiciliari. Violenza sessuale, truffa e omicidio: le accuse per “mago” in Calabria su Notizie.it.

GiuseppeAnacle2 : 'Mi hai rotto lo specchietto, paga il danno', automobilista annota la targa e va dai carabinieri: smascherati truff… - baritoday : 'Mi hai rotto lo specchietto, paga il danno', automobilista annota la targa e va dai carabinieri: smascherati truff… - BariLive : Bari: Truffatori 'dello specchietto' a Japigia: denunciata coppia a Bari - baritoday : 'Mi hai rotto lo specchietto, dammi 200 euro', ma l'automobilista annota la targa e va dai carabinieri: smascherati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia truffatori

... stato possibile fare venire a galla il giro d affari in cui erano coinvolti i due: unadi abiliin cerca di poveri malcapitati a cui promettere la miracolosa risoluzione di ...... è stato possibile disvelare il giro d'affari in cui erano coinvolti: unadi abiliin cerca di poveri malcapitati a cui promettere la "miracolosa" risoluzione di problemi di ...Gli accertamenti investigativi dei militari hanno consentito di scoprire che il mago e la moglie erano una coppia di abili truffatori in cerca di poveri malcapitati a cui promettere la “miracolosa” ...Diceva di essere un santone e aveva così raggirato un disabile mentale da indurlo a rifiutare cure e un intervento chirurgico che gli avrebbero salvato la vita. Per questo il cosiddetto mago è stato a ...