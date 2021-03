Conte prende le chiavi del M5s I grillini europeisti e moderati

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il M5s continua nella sua lotta interna. Ivanno a caccia della loro futura identità, e in questo senso il vertice di Roma di ieri ha segnato una svolta decisiva. Non si torna più indietro, il Movimento avrà un nuovo leader. L'ex premier Giuseppeha sciolto le riserve e ha deciso di dire sì a Beppe Grillo. Dopo giorni di riflessioni e dubbi, - si legge sul Corriere della Sera - l’avvocato che sognava un partito tutto suo ha raccolto l’invito del fondatore del M5S e ha accettato di mettersi al lavoro sulla «ristrutturazione integrale » della prima forza politica del Parlamento italiano, dilaniata dal sì al governo Draghi e decimata da fughe ed espulsioni. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Conte prende

