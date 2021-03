Cashback | molte operazioni corrette sono sparite | ecco cosa sta succedendo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Con l’arrivo dei bonifici sui conti correnti degli aventi diritto può dirsi conclusa la prima fase dell’ormai famosodi Natale, il rimborso del 10% delle spese sostenute nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 ed il 31 dicembre dello stesso mese per acquisti con carte o altre forme di pagamento digitale nei negozi fisici. A comunicarlo è stata la Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che ha specificato che gli ultimi movimentistati contabilizzati ieri e gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi bancari. Dallo scorso 15 febbraio, giorno in cuistate avviate tutte le procedure, a oggi Consap ha disposto oltre 3,2 milioni di bonifici. Gli utenti riceveranno un importo medio di 69 euro, per un totale di 223 milioni di euro. L'accredito arriva dalla Concessionaria con causale ...

giuliocolecchia : RT @civitas_europea: Devi aver fatto almeno 50 transazioni, devi possedere un conto in banca e/o una carta di pagamento, devi poter spender… - civitas_europea : Devi aver fatto almeno 50 transazioni, devi possedere un conto in banca e/o una carta di pagamento, devi poter spen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback molte

Trend-online.com

... Poste Italiane prevede degli sconti inpresso diversi rivenditori e partner, basterà ... Quali sono le differenze tra una carta di credito e PostePay Evolution?persone, spesso, si ...... in più è previsto ildello 0.1% , e consente i bonifici in valuta estera su Wise . Il ... perché scegliere N26 Possiamo quindi dire che i conti N26 offrono la possibilità di compiere...E’ ufficialmente terminata la ‘prima ondata’ di pagamenti sul fronte cashback, relativa alla fase sperimentale di Natale quando bastavano appena 10 operazioni per ottenere un rimborso del 10% su un to ...Arriva un nuovo algoritmo per punire i furbetti del Cashback. Scopri quello che c'è da sapere e come evitare le sanzioni ingiuste.