Biggie: I Got a Story To Tell, su Netflix in streaming da oggi (Di lunedì 1 marzo 2021) Il ritratto di The Notorious BIG dal titolo Biggie: I Got A Story To Tell sbarca oggi 1 marzo su Netflix in streaming per tutti gli utenti registrati! Il film è il ritratto di The Notorious B.I.G., artista poliedrico che fa parte della Rock'n'Roll Hall of Fame. Grazie ad un accesso senza precedenti alla tenuta Wallace, il documentario mostra il dietro le quinte di una carriera molto intensa, percorrendo un viaggio che ha coinvolto numerose persone e luoghi e interessato eventi che hanno creato forse il più grande artista hip-hop di tutti ...

