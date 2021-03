Beach volley Grave incidente per Gian Luca Casadei | non è in pericolo di vita

(Di lunedì 1 marzo 2021), ieri sera, per l’ex campione italiano dinei pressi di Sala di Cesenatico in Romagna.viaggiava nel sedile posteriore dell’auto guidata da un altro ex giocatore di, il brasiliano con passaporto qatariota Julio Nascimento, che però nell’si è procurato solo una lieve ferita alla mano guaribile in 15 giorni. Ancora non si conoscono le dinamiche dell’, E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’auto l’ex campione italiano died ex allenatore azzurro della coppia Ranghieri/Caminati.ha subito una forte ...

In Aggiornamento: Si sono appena concluse le tappe di Rovigo e di Sesto San Giovanni (MI), ma il calendario del Campionato Italiano per Società 2021 dinon si ferma. I prossimi appuntamenti sono in programma già sabato 6 e domenica 7 marzo a Torino, Roma e Padova. Nel capoluogo torinese si giocherà entrambi i giorni presso l'impianto ...In Aggiornamento: Questo weekend si sono giocate due nuove tappe del Campionato Italiano per Società 2021 di, con Rovigo e Sesto San Giovanni (MI) a fare da scenari a divertenti e combattute partite. Sabato 27 febbraio al Centro Don Bosco di Rovigo sono scese in campo le categorie Silver ...Grave incidente, ieri sera, per l’ex campione italiano di beach volley Gian Luca Casadei nei pressi di Sala di Cesenatico in Romagna. Casadei viaggiava nel sedile posteriore dell’auto guidata da un ...Articoli Correlati Pallavolo Mercato – Brasile: conferme per Dani Lins con il Bauru e Roberta con l’Osasco ? Pallavolo Storie – Brasile: Luizomar de Moura colpito pesantem ...