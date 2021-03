Banche, assicurazioni e tlc, è ora di alzare la guardia. L’alert degli 007 (Di lunedì 1 marzo 2021) Occhio all’asset. Strategico. La relazione 2020 dell’Intelligence italiana (qui il testo integrale) ricorda ancora una volta alla politica italiana che il patrimonio finanziario e industriale va protetto dai predoni stranieri, soprattutto in tempi di pandemia e di grandi cambiamenti globali. L’incipit del capitolo dedicato alla tutela e alla sicurezza del nostro capitale industriale, è chiaro. “I profondi e inattesi sconvolgimenti dell’economia globale del 2020 hanno costituito un catalizzatore del rischio per il Sistema Paese. Le realtà produttive nazionali si sono dovute misurare con la contrazione non solo della domanda interna, ma anche di quella estera e con le conseguenti difficoltà di carattere finanziario, che sono andate a sommarsi alle sfide epocali derivanti dal rapido mutamento tecnologico e dalla crescente concorrenza internazionale”, si legge nel documento dei ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Occhio all’asset. Strategico. La relazione 2020 dell’Intelligence italiana (qui il testo integrale) ricorda ancora una volta alla politica italiana che il patrimonio finanziario e industriale va protetto dai predoni stranieri, soprattutto in tempi di pandemia e di grandi cambiamenti globali. L’incipit del capitolo dedicato alla tutela e alla sicurezza del nostro capitale industriale, è chiaro. “I profondi e inattesi sconvolgimenti dell’economia globale del 2020 hanno costituito un catalizzatore del rischio per il Sistema Paese. Le realtà produttive nazionali si sono dovute misurare con la contrazione non solo della domanda interna, ma anche di quella estera e con le conseguenti difficoltà di carattere finanziario, che sono andate a sommarsi alle sfide epocali derivanti dal rapido mutamento tecnologico e dalla crescente concorrenza internazionale”, si legge nel documento dei ...

