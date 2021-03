(Di lunedì 1 marzo 2021) L’irresponsabilità, gli eccessi, ed il bisogno di protagonismo, sono gli effetti collaterali conseguenti all’avvento dei social. Ora, senza stare a disquisire di psicologia, vogliamo limitarci a testimoniare come, purtroppo, la sovraesposizione social-mediatica stia lentamente fagocitando anche fasce d’età un tempo impensabili. Ciò che una volta era infatti riconducibile alla sfrontata condotta degli adolescenti, ora è una sorta di moda che ha sdoganato anche fasce generazionali (se non altro anagraficamente), molto più mature.: il pessimo esempio di un termine abusato per giustificare stupidate sui social Perché sotto l‘egida di figure coniate per l’occasione, tutto diviene lecito. In particolare, la maggior parte degli abusi comportamentali, si celano dietro la figura dell’’’ che, sulla carta, ...

radioromait : Autista o ‘influencer’? Auto-filmava i suoi ‘teatrini’ guidando un mezzo pubblico. Ota la 38enne rischia il posto - italiaserait : Autista-influencer: auto-filmava i suoi ‘teatrini’ guidando un mezzo pubblico. La 38enne rischia il posto - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Atac, autista influencer su #TikTok sospesa: balli e bravate alla guida del bus - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Atac, autista influencer su #TikTok sospesa: balli e bravate alla guida del bus - RassegnaZampa : #Atac, autista influencer su #TikTok sospesa: balli e bravate alla guida del bus -

Ultime Notizie dalla rete : Autista influencer

Emma, appena maggiorenne, è un'aspiranteche farebbe di tutto per diventare la Ferragni ... l'amico di famiglia romano,che finisce per lavorare per una donna d'affari austera ma ...Atac,e Tik tok La conducente lavora per l'azienda da circa un anno e sul canale social dove pubblicava tutti i suoi video aveva poco più di 5mila follower. Ma i video mentre si è ...Canti a squarciagola e balli mentre sfreccia con l'autobus per le strade romane e si filma per pubblicare su TikTok. Ma ora, proprio per quei filmini, una dipendente rischia di essere licenziata dall' ...L’irresponsabilità, gli eccessi, ed il bisogno di protagonismo, sono gli effetti collaterali conseguenti all’avvento dei social. Ora, senza stare a disquisire di psicologia, vogliamo limitarci a testi ...