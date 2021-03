Apple Watch e scompensi cardiaci, avviato uno studio (Di lunedì 1 marzo 2021) Per studiare meglio un problema grave come quello degli scompensi cardiaci si sfrutteranno anche le possibilità dell'Apple Watch. Ad annunciarlo è il Ted Rogers Center for Heart Research, in Canada: un innovativo studio sarà condotto proprio attraverso il device da polso targato Apple, che potrà aiutare a raccogliere dati in modo più costante relativi proprio ai pazienti con problemi cardiovascolari. In particolare lo studio sarà condotto dalla cardiologa Heather Ross, nell'ambito delle strutture del Peter Munk Cardiac Center: saranno circa 8 mila le persone a rischio di patologie cardiovascolari coinvolte in questa fase preliminare del lavoro. La ricerca continuerà per tre mesi, e avverrà con una partecipazione diretta della mela di Cupertino. Il nuovo sensore di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Per studiare meglio un problema grave come quello deglisi sfrutteranno anche le possibilità dell'. Ad annunciarlo è il Ted Rogers Center for Heart Research, in Canada: un innovativosarà condotto proprio attraverso il device da polso targato, che potrà aiutare a raccogliere dati in modo più costante relativi proprio ai pazienti con problemi cardiovascolari. In particolare losarà condotto dalla cardiologa Heather Ross, nell'ambito delle strutture del Peter Munk Cardiac Center: saranno circa 8 mila le persone a rischio di patologie cardiovascolari coinvolte in questa fase preliminare del lavoro. La ricerca continuerà per tre mesi, e avverrà con una partecipazione diretta della mela di Cupertino. Il nuovo sensore di ...

