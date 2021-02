Senza un decisore non si vince e l'Europa non ce l'ha (Di domenica 28 febbraio 2021) Il flop dei vaccini in Europa non è colpa di una funzionaria incompetente, come va ripetendo in tv Roberto Burioni. Ma è il frutto di una debolezza politica che non avrebbe potuto avere altro esito. E che racconta l’incompiutezza dell’Unione, il limite di una governance pattizia, il suo inguaribile declinare l’autonomia in burocrazia. Con il rischio adesso di tornare a innaffiare il sovranismo, che pure sembrava rinsecchirsi. Perché si fa presto a dire che, a problemi globali, occorrono risposte globali, se poi scopri che una statualità efficiente, come Gran Bretagna o Israele, dà punti a un gigante di ventisette capitali. Senza una sola big pharma in grado di produrre vaccini. E Senza la forza per battere i pugni sul tavolo e dire: qui non c’è proprietà intellettuale che tenga, siamo di fronte a una catastrofe della specie umana e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Il flop dei vaccini innon è colpa di una funzionaria incompetente, come va ripetendo in tv Roberto Burioni. Ma è il frutto di una debolezza politica che non avrebbe potuto avere altro esito. E che racconta l’incompiutezza dell’Unione, il limite di una governance pattizia, il suo inguaribile declinare l’autonomia in burocrazia. Con il rischio adesso di tornare a innaffiare il sovranismo, che pure sembrava rinsecchirsi. Perché si fa presto a dire che, a problemi globali, occorrono risposte globali, se poi scopri che una statualità efficiente, come Gran Bretagna o Israele, dà punti a un gigante di ventisette capitali.una sola big pharma in grado di produrre vaccini. Ela forza per battere i pugni sul tavolo e dire: qui non c’è proprietà intellettuale che tenga, siamo di fronte a una catastrofe della specie umana e ...

paoloigna1 : Punti condivisibili ed altri molto meno Senza un decisore non si vince e l'Europa non ce l'ha - HuffPostItalia : Senza un decisore non si vince e l'Europa non ce l'ha - Carmela_oltre : RT @mentinfuga: Nascita del #GovernoDraghi 'Senza dubbio il processo di presidenzializzazione della politica, l’insistenza sulla #governab… - mentinfuga : Nascita del #GovernoDraghi 'Senza dubbio il processo di presidenzializzazione della politica, l’insistenza sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza decisore Senza un decisore non si vince e l'Europa non ce l'ha Senza un decisore non si affronta e non si vince oggi una pandemia, domani una crisi ambientale, o una sfida militare. Senza un decisore si dipende dalle procedure di un ente regolatore, l'Agenzia ...

Lombardia, vaccinazioni anti - covid, al via nuova strategia Senza compartimenti stagni tra un decisore e l'altro, e decisioni più rapide rispetto tematiche che si devono affrontare'. 'A questo Tavolo - ha aggiunto Moratti - abbiamo indirizzato una richiesta ...

Senza un decisore non si vince e l'Europa non ce l'ha L'HuffPost Mancano i vaccini? La colpa non è dei brevetti è nota la polemica di questi giorni che vorrebbe imputare all’esistenza di brevetti sui vaccini sviluppati da Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca le attuali difficoltà di approvvigionamento. Si son ...

Forza Italia: “Cashback è spreco di soldi, Draghi intervenga: ecco come” Il cashback è debito cattivo, non servirà a combattere l'evasione e ha pure una norma scritta male permettendo abusi. Piuttosto il nuovo Governo faccia una grande riforma del sistema fiscale per venir ...

unnon si affronta e non si vince oggi una pandemia, domani una crisi ambientale, o una sfida militare.unsi dipende dalle procedure di un ente regolatore, l'Agenzia ...compartimenti stagni tra une l'altro, e decisioni più rapide rispetto tematiche che si devono affrontare'. 'A questo Tavolo - ha aggiunto Moratti - abbiamo indirizzato una richiesta ...è nota la polemica di questi giorni che vorrebbe imputare all’esistenza di brevetti sui vaccini sviluppati da Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca le attuali difficoltà di approvvigionamento. Si son ...Il cashback è debito cattivo, non servirà a combattere l'evasione e ha pure una norma scritta male permettendo abusi. Piuttosto il nuovo Governo faccia una grande riforma del sistema fiscale per venir ...