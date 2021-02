Sanremo 2021: il programma della settimana (Di domenica 28 febbraio 2021) Sorprese, canzoni ed esibizioni: il programma della settimana di Sanremo 2021 è piuttosto ricco, con cantanti, co-conduttrici e ospiti che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston. Il Festival quest’anno inizierà il 2 marzo e terminerà il 6 marzo, con cinque serate che promettono divertimento e magia. I Big in gara sono 26 con altrettante canzoni, accompagnati da personaggi amatissimi dal pubblico che si metteranno in gioco sul palco regalando uno spettacolo imperdibile. Sanremo 2021 prima serata martedì 2 marzo La prima serata del Festival di Sanremo 2021 sarà dedicata, come di consueto, all’ascolto dei primi 13 brani in gara. Si esibiranno inoltre i primi 4 artisti che fanno parte delle Nuove Proposte e si potrà scoprire la ... Leggi su dilei (Di domenica 28 febbraio 2021) Sorprese, canzoni ed esibizioni: ildiè piuttosto ricco, con cantanti, co-conduttrici e ospiti che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston. Il Festival quest’anno inizierà il 2 marzo e terminerà il 6 marzo, con cinque serate che promettono divertimento e magia. I Big in gara sono 26 con altrettante canzoni, accompagnati da personaggi amatissimi dal pubblico che si metteranno in gioco sul palco regalando uno spettacolo imperdibile.prima serata martedì 2 marzo La prima serata del Festival disarà dedicata, come di consueto, all’ascolto dei primi 13 brani in gara. Si esibiranno inoltre i primi 4 artisti che fanno parte delle Nuove Proposte e si potrà scoprire la ...

