Sanremo 2021, Gaudiano nelle Nuove Proposte con “Polvere da sparo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Gaudiano è uno dei concorrenti di Sanremo Giovani. Canterà “Polvere da sparo”. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto Fonte instagram (@Gaudiano )Gaudiano è il nome d’arte di Luca Gaudiano, cantante pugliese che sta salendo alla ribalta del panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione a AmaSanremo. Nella finale del 17 dicembre Gaudiano ha portato la sua canzone “Polvere Da sparo” che gli ha permesso di raggiungere la finale e partecipare alla 71° edizione del Festival di Sanremo 2021. LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2021, il giornalista gela Amadeus: “non ci avevo pensato” LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di domenica 28 febbraio 2021)è uno dei concorrenti diGiovani. Canterà “da”. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto Fonte instagram (@è il nome d’arte di Luca, cantante pugliese che sta salendo alla ribalta del panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione a Ama. Nella finale del 17 dicembreha portato la sua canzone “Da” che gli ha permesso di raggiungere la finale e partecipare alla 71° edizione del Festival di. LEGGI ANCHE >>>, il giornalista gela Amadeus: “non ci avevo pensato” LEGGI ANCHE ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - rockolpoprock : Sanremo 2021, tra gli ospiti anche Diodato e Mahmood - MarioAbateJunio : RT @lifestyleblogit: Sanremo, Noemi: 'Porto sul palco la nuova me' - - ASgrulletti : RT @RaiRadioItalia: Loredana Bertè: Il nuovo singolo 'Figlia di…' in uscita il 3 marzo ?? Anteprima assoluta al 71° Festival di Sanremo dove… -