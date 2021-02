Roma-Milan, infortunio muscolare anche per Rebic: entra Krunic (Di domenica 28 febbraio 2021) Altro infortunio per il Milan in una trasferta fin qui delicata sul campo della Roma. Improvvisamente ha accusato un problema fisico chi sta decidendo questa partita, vale a dire Ante Rebic, che è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare che non gli consente di restare sul terreno di gioco. Al suo posto Pioli manda in campo Rade Krunic. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Altroper ilin una trasferta fin qui delicata sul campo della. Improvvisamente ha accusato un problema fisico chi sta decidendo questa partita, vale a dire Ante, che è costretto ad abbandonare il campo per unche non gli consente di restare sul terreno di gioco. Al suo posto Pioli manda in campo Rade. SportFace.

FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - OfficialASRoma : ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 191 contro i rossoneri ?? 10 statistiche in vista di #RomaMilan, ma… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #Milan, infortunio anche per #Rebic contro la #Roma! E Ibrahimovic... ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Milan, infortunio anche per #Rebic contro la #Roma! E Ibrahimovic... ? -