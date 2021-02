Pierpaolo Pretelli è preoccupato e svela cosa pensa davvero sul fratello Giulio che diventerà padre

Leggi su biccy

(Di domenica 28 febbraio 2021), durante la diretta di lunedì sera ha scoperto che prestozio,si è presentato nel giardino della casa di Cinecittà per dargli la notizia dell’arrivo di un/una bambin*. “Questa è unache è capitata anche a te prima di me. Sai che ho al mio fianco una ragazza splendida che non vedo l’ora di farti conoscere. Lei ha una grande maturità, è molto dolce. Sono molto innamorato di lei. Diciamo che è unache riguarda noi due, ma anche te e la famiglia. Diventerai uno zio e Leo avrà un cuginetto”. Dopo la sorpresa e la felicità iniziale, ieri l’ex velino ha iniziato are alle difficoltà che suodovrà affrontare visto la sua giovane età. Il fidanzato di Giulia Salemi si è ...