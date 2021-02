Orsato: “Il Var a chiamata può essere un’idea” (Di domenica 28 febbraio 2021) Daniele Orsato a ‘Novantesimo Minuto’: “Senza pubblico è molto difficile arbitrare. I tifosi mancano anche a noi”. ROMA – Prima ‘uscita’ ufficiale per un arbitro in televisione. L’elezione di Trentalage ha aperto al dialogo con la stampa e ad inaugurare questa nuova comunicazione è stato Daniele Orsato, intervenuto ai microfoni di Novantesimo Minuto. L’errore in Inter-Juventus Daniele Orsato ha ammesso di aver sbagliato in Inter-Juventus nel 2018: “Non serve rivederlo – ha detto il direttore di gara di Schio, riportato da La Gazzetta dello Sport – ho sbagliato io . La vicinanza mi ha portato a giudicarlo in quel modo e il Var non è potuto intervenire. L’errore resta“. Uno sbaglio che ha portato a diverse critiche: “Gli errori capitano a tutti, noi inclusi. Siamo i primi ad ammetterli e a soffrirne. Durante la settimana ci ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Danielea ‘Novantesimo Minuto’: “Senza pubblico è molto difficile arbitrare. I tifosi mancano anche a noi”. ROMA – Prima ‘uscita’ ufficiale per un arbitro in televisione. L’elezione di Trentalage ha aperto al dialogo con la stampa e ad inaugurare questa nuova comunicazione è stato Daniele, intervenuto ai microfoni di Novantesimo Minuto. L’errore in Inter-Juventus Danieleha ammesso di aver sbagliato in Inter-Juventus nel 2018: “Non serve rivederlo – ha detto il direttore di gara di Schio, riportato da La Gazzetta dello Sport – ho sbagliato io . La vicinanza mi ha portato a giudicarlo in quel modo e il Var non è potuto intervenire. L’errore resta“. Uno sbaglio che ha portato a diverse critiche: “Gli errori capitano a tutti, noi inclusi. Siamo i primi ad ammetterli e a soffrirne. Durante la settimana ci ...

ZZiliani : Pazzesco! #Orsato risponde a #Varriale sul caso #Pjanic e ammette l’errore spiegando che l’abbaglio fu preso per la… - ZZiliani : Per i pochi che non ricordassero: nel primo tempo il VAR richiamò #Orsato che aveva ammonito #Vecino per fallo su… - RaiSport : #Orsato sul caso #Pjanic: 'Io non ho visto quello che la tv mi ha mostrato dopo. Il #VAR non può intervenire e quin… - gibimosca : RT @17su24: nientedimeno che #orsato e l’@AIA_it hanno impiegato 3 anni per partorire la stronzata galattica “ero troppo vicino per veder… - LucaMaritano : RT @mirkonicolino: #Orsato ospite di #Varriale a 90° minuto: 'Il fallo di #Pjanic in #InterJuve non serve andarlo a rivedere tre anni dopo,… -