Napoli - Benevento | le pagelle | Politano è il più convincente | 6 | 5 Instancabile Hetemaj | 6

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - DiMarzio : Il ritorno al gol di #Mertens dopo tre mesi, in corsa verso le 100 reti in Italia - SkySport : NAPOLI-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ?#Mertens (34') ?#Politano (66') ? ? - CalcioWebPuglia : Napoli 2-0 Benevento , Gli azzurri vincono il derby campano - SiaranBolaLive : FT #SerieA Napoli 2-0 Benevento (Mertens 34', Politano 66') -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benevento

Serata tranquilla a parte la parata sul diagonale di Depaoli. Difetta nelle uscite. nelle fredde serate di una stanca tournée di provincia fra Crotone,e Verona, la ... adesso è davanti di 10, con una partita ancora da recuperare per la Juventus, il 17 marzo contro ilFederico Barba, difensore del Benevento, ha commentato la sconfitta al Maradona contro il Napoli ai microfoni di OttoChannel.Il primo tempo di Napoli-Benevento si apre con gli azzurri propositivi, Ghoulam sembra ritornato a fare gioco ma le sovrapposizioni con Insigne non vengono mai finalizzate con il passaggio sull'asse ...