Laura Pausini: vincerà stasera il Golden Globe? (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo tanta attesa, film candidati, altri rimandati, eccoci finalmente alla serata in cui verranno consegnati i Golden Globe. Chi vincerà come miglior film? Regia? Attore? Attrice? Stanotte in Italia, e noi vi daremo in diretta i vincitori finali. da chi è rappresentata l’Italia? Noi faremo il tifo per La vita davanti a sé. La pellicola diretta da Edoardo Ponti e interpretata da Sophia Loren è stata nominata in due categorie. Il progetto compare sia nella lista del miglior film internazionale, che in quella per la miglior canzone originale.Io sì (Seen), la canzone scritta da Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Diane Warren e interpretata dall’artista italiana, potrebbe dunque portare l’artista a vincere il Golden Globes. Laura ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo tanta attesa, film candidati, altri rimandati, eccoci finalmente alla serata in cui verranno consegnati i. Chicome miglior film? Regia? Attore? Attrice? Stanotte in Italia, e noi vi daremo in diretta i vincitori finali. da chi è rappresentata l’Italia? Noi faremo il tifo per La vita davanti a sé. La pellicola diretta da Edoardo Ponti e interpretata da Sophia Loren è stata nominata in due categorie. Il progetto compare sia nella lista del miglior film internazionale, che in quella per la miglior canzone originale.Io sì (Seen), la canzone scritta da, Niccolò Agliardi, Diane Warren e interpretata dall’artista italiana, potrebbe dunque portare l’artista a vincere ils....

