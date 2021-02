Il Covid torna a correre. Nelle ultime 24 ore altri 17.455 casi e 192 morti. (Di domenica 28 febbraio 2021) Stando agli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, il Covid in Italia è tornato a correre. In questi ultimi giorni, infatti, si assiste all’aumento esponenziale dei contagi che oggi sono stati 17.455 nuovi casi, a fronte di 257.024 tamponi eseguiti. Per effetto di questi numeri, il tasso di positività sale al 6,8%, rispetto al 5,9% di sabato. Preoccupa soprattutto la pressione sugli ospedali dove Nelle ultime 24 ore si contano 266 ricoveri in più in area medica, e 131 nei reparti di terapia intensiva sono stati registrati 131 nuovi ingressi: il saldo tra ingressi e uscite è +15. Restano ancora alti, seppur in calo, i decessi che sono stati 192 morti per complessivi 97.699 decessi da inizio pandemia. Questa settimana in Italia sono stati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Stando agli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, ilin Italia èto a. In questi ultimi giorni, infatti, si assiste all’aumento esponenziale dei contagi che oggi sono stati 17.455 nuovi, a fronte di 257.024 tamponi eseguiti. Per effetto di questi numeri, il tasso di positività sale al 6,8%, rispetto al 5,9% di sabato. Preoccupa soprattutto la pressione sugli ospedali dove24 ore si contano 266 ricoveri in più in area medica, e 131 nei reparti di terapia intensiva sono stati registrati 131 nuovi ingressi: il saldo tra ingressi e uscite è +15. Restano ancora alti, seppur in calo, i decessi che sono stati 192per complessivi 97.699 decessi da inizio pandemia. Questa settimana in Italia sono stati ...

