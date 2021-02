Cairo: conclusa l’udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki, l'esito martedì (Di domenica 28 febbraio 2021) Anticipata di 15 giorni rispetto al previsto. Per farlo scarcerare i legali dello studente dell'Università di Bologna puntano sul ricovero del padre Leggi su lastampa (Di domenica 28 febbraio 2021) Anticipata di 15 giorni rispetto al previsto. Per farlo scarcerare i legali dello studente dell'Università di Bologna puntano sul ricovero del padre

Ultime Notizie dalla rete : Cairo conclusa Zaki: udienza conclusa, l'esito martedì IL CAIRO, 28 FEB Si è tenuta, ma bisognerà attendere martedì per conoscerne l'esito, l'udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna da oltre un anno ...

Zaki, udienza sulla custodia cautelare conclusa. Martedì si saprà l'esito Si è conclusa la nuova udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'... Il suo caso viene seguito da vicino dall'Ambasciata d'Italia al Cairo nell'ambito di un meccanismo ...

