Acondroplasia | la storia di Pietro | «Sono raro | come un X-Man»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) «Quando penso al mio corpo mi dico: forse sono un mutante, come gli X Men. Ho la testa e il busto “giusti” di un ragazzo di 15 anni, ma braccia e gambe che sono troppo corte. Per questo la gente che mi vede per la prima volta rimane un po’ incredula, e continua a tenere lo sguardo fisso su di me a lungo. Allora per non soffrire penso che magari sono gli altri ad essere dei “semplici normali”, tipo dei babbani, e io un mutante con i superpoteri».