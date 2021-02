Verissimo, Andrea Zenga a cuore aperto sul futuro insieme a Rosalinda: “Ci sono basi molto solide” (Di sabato 27 febbraio 2021) Uscito da poco dalla Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si racconta oggi nel salotto di Verissimo. Il ragazzo ha vissuto a mille l’esperienza a Cinecittà, recuperando il rapporto con il padre Walter e riscoprendo anche l’amore al fianco di Rosalinda Cannavò. “Ci sono basi molto solide per costruire qualcosa di importante“, la convinzione del ragazzo. Andrea Zenga: dalla famiglia all’amore La sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è cominciata in sordina, per poi esplodere nel finale. Andrea Zenga è stato amatissimo concorrente di questa lunga edizione del reality, ed è entrato di diritto nel cuore del pubblico per la sua gentilezza e bontà d’animo. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Uscito da poco dalla Casa del Grande Fratello Vip,si racconta oggi nel salotto di. Il ragazzo ha vissuto a mille l’esperienza a Cinecittà, recuperando il rapporto con il padre Walter e riscoprendo anche l’amore al fianco diCannavò. “Ciper costruire qualcosa di importante“, la convinzione del ragazzo.: dalla famiglia all’amore La sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è cominciata in sordina, per poi esplodere nel finale.è stato amatissimo concorrente di questa lunga edizione del reality, ed è entrato di diritto neldel pubblico per la sua gentilezza e bontà d’animo. ...

