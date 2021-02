Spezia, Verde: «Bravi a non mollare. Porto esperienza alla squadra» (Di sabato 27 febbraio 2021) Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Parma: le sue dichiarazioni Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Parma. PRESTAZIONE – «Non abbiamo approcciato bene alla gara. Perdere sarebbe stato un peccato, perché si sarebbero avvicinate tutte le dirette concorrenti. Siamo stati Bravi a non mollare e a recuperare il risultato. Ci è andata bene, sono contento». esperienza – «Cerco sempre di trasmetterla ai miei compagni, sia fuori che dentro il campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Daniele, attaccante dello, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Parma: le sue dichiarazioni Daniele, attaccante dello, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Parma. PRESTAZIONE – «Non abbiamo approcciato benegara. Perdere sarebbe stato un peccato, perché si sarebbero avvicinate tutte le dirette concorrenti. Siamo statia none a recuperare il risultato. Ci è andata bene, sono contento».– «Cerco sempre di trasmetterla ai miei compagni, sia fuori che dentro il campo». Leggi su Calcionews24.com

