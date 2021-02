Sondaggi, l’effetto della crisi di Renzi? Pd e M5s perdono un punto a testa. Speranza il più gradito, il capo di Italia Viva ultimo dopo Lupi (Di sabato 27 febbraio 2021) Sui reali obiettivi di Renzi negli ultimi due mesi è stato detto e scritto tanto. Ma a un mese dalle dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio qualche altro sospetto sulla manovra del senatore di Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci e Signa può venire dai dati dell’ultimo Sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera. Tra le forze politiche che hanno perso di più nell’ultimo mese infatti ci sono gli ex alleati di governo, Pd e M5s: entrambi perdono quasi un punto ed è anche per questo che l’asse 5 Stelle-centrosinistra ora è molto più debole di quanto non fosse già e all’interno di ciascun partito si è scatenata una resa dei conti. Dall’altra parte, nel centrodestra, è Forza Italia che patisce di più la scelta di collaborare con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Sui reali obiettivi dinegli ultimi due mesi è stato detto e scritto tanto. Ma a un mese dalle dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio qualche altro sospetto sulla manovra del senatore di Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci e Signa può venire dai dati dell’o di Ipsos per il CorriereSera. Tra le forze politiche che hanno perso di più nell’mese infatti ci sono gli ex alleati di governo, Pd e M5s: entrambiquasi uned è anche per questo che l’asse 5 Stelle-centrosinistra ora è molto più debole di quanto non fosse già e all’interno di ciascun partito si è scatenata una resa dei conti. Dall’altra parte, nel centrodestra, è Forzache patisce di più la scelta di collaborare con ...

Noovyis : (Sondaggi, l’effetto della crisi di Renzi? Pd e M5s perdono un punto a testa. Speranza il più gradito, il capo di I… - lameduck1960 : @FabioFranchi1 I sondaggi sono attendibili quanto la PCR come metodo diagnostico. Però giocano sull'effetto bandwag… - DaniaFalzolgher : @MaurilioVitto Sarò ingenua, ma sempre che chi vota siamo noi, basta dire che nei sondaggi la Meloni è in testa a t… - zazoomblog : Cosa cambia per l’M5S con Conte leader? L’effetto sui sondaggi - #cambia #l’M5S #Conte #leader?… - AdrianoSalis : Sondaggi politici elettorali. Medie di tutti i sondaggi 15/21 Febbraio - La cacciata di ?@GiuseppeConteIT? e la na… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi l’effetto Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia