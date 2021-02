Scuole chiuse di ogni ordine e grado | la comunicazione ufficiale

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’Abruzzo verso la chiusura delledalle elementari fino alle superiori per l’impennata di contagi: l’indicazione è stata data dalla cabina di regia che si è riunita ieri. L’ordinanza che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori, scrive l’Ansa, dovrebbe essere firmata in giornata dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. Nel tardo pomeriggio di ieri, l’assessore regionale alla istruzione Pietro Quaresimale aveva invece comunicato che si sarebbe confermata la dad al 100% soltanto per le superiori. Alla riunione serale hanno partecipato tra gli altri i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, i presidenti delle provincie, i direttori generali delle asl e l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La cabina di regia, invece, ha dato indicazioni diverse. L’ultima parola spetterà alla Giunta regionale. ...

MediasetTgcom24 : Campania, pubblicata l'ordinanza di De Luca: 'Scuole chiuse fino al 14 marzo' #coronavirusitalia… - repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - neifatti : Campania, firmata l’ordinanza: scuole chiuse fino al 14 marzo - zappas10 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #Gismondo: '#Scuole chiuse ultima spiaggia, investire per evitarlo' -

Recita così l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca che dispone la chiusura delledi ogni ordine e grado. 'Restano comunque consentite in ...'E' sospesa l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0 - 6 anni) nonché delledi ogni ordine e grado, nonché delle ...E' stata pubblicata l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stabilisce la chiusura delle scuole dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021". "E' sospesa l'attività didat ...Crescono i territori che hanno riportato gli studenti da remoto a causa del virus. Da lunedì si aggiungono Basilicata e Molise. Bonaccini (Emilia Romagna): se aumentano i contagi, pronti a disposizion ...