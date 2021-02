Roma. Tutti seduti in…pizzeria oltre l’orario di chiusura: multa per clienti e titolari (Di sabato 27 febbraio 2021) Una pizzeria chiusa e clienti e titolari sanzionati. E’ questo quello che è successo ieri sera, intorno alle 18.30, in zona Romanina. Gli agenti, del locale commissariato, durante un servizio di controllo mirato per contenere e arginare la diffusione del virus hanno notato in una pizzeria a taglio la presenza di 13 persone. I clienti, nonostante fosse scattato l’orario di chiusura, stavano consumando, seduti ai tavoli, cibi e bevande nella pertinenza esterna dell’esercizio. Leggi anche: Schiamazzi e musica a tutto volume, festa privata in un B&B della Capitale: nei guai 10 giovani ‘recidivi’ Tutti sono stati sanzionati secondo la vigente norma, compresi i proprietari della pizzeria. Il locale, invece, è stato chiuso per 5 giorni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Una pizzeria chiusa esanzionati. E’ questo quello che è successo ieri sera, intorno alle 18.30, in zonanina. Gli agenti, del locale commissariato, durante un servizio di controllo mirato per contenere e arginare la diffusione del virus hanno notato in una pizzeria a taglio la presenza di 13 persone. I, nonostante fosse scattatodi, stavano consumando,ai tavoli, cibi e bevande nella pertinenza esterna dell’esercizio. Leggi anche: Schiamazzi e musica a tutto volume, festa privata in un B&B della Capitale: nei guai 10 giovani ‘recidivi’sono stati sanzionati secondo la vigente norma, compresi i proprietari della pizzeria. Il locale, invece, è stato chiuso per 5 giorni. ...

