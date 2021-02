QT8 - The First Eight (Di sabato 27 febbraio 2021) QT, aka Quentin Tarantino, 8 come otto film (più uno) da lui finora realizzati, pensando di arrivare a 10, limite che ha posto come tetto massimo alla sua produzione. Otto film prodotti da Harvey Weinstein, perché la storia di Tarantino è legata a quella dell'uomo che ai tempi de Le iene si era entusiasmato per lui, appoggiandolo poi per anni con tutto il suo enorme potere. Il documentario QT8, scritto e diretto da Tara Wood, autrice anche di un documentario simile su Richard Linklater, di questo racconta, dell'irresistibile ascesa di un personaggio unico, un "savant" che, come è nella leggenda che lo circonda, dagli scaffali di un negozio di noleggio video, dal divano di casa sua dove questi film se li divorava in compagnia di amici fidati e fanatici quanto lui, ha costruito una carriera che lo ha fatto entrare nella storia del cinema, rivoluzionando i generi, riscrivendoli e ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 febbraio 2021) QT, aka Quentin Tarantino, 8 come otto film (più uno) da lui finora realizzati, pensando di arrivare a 10, limite che ha posto come tetto massimo alla sua produzione. Otto film prodotti da Harvey Weinstein, perché la storia di Tarantino è legata a quella dell'uomo che ai tempi de Le iene si era entusiasmato per lui, appoggiandolo poi per anni con tutto il suo enorme potere. Il documentario QT8, scritto e diretto da Tara Wood, autrice anche di un documentario simile su Richard Linklater, di questo racconta, dell'irresistibile ascesa di un personaggio unico, un "savant" che, come è nella leggenda che lo circonda, dagli scaffali di un negozio di noleggio video, dal divano di casa sua dove questi film se li divorava in compagnia di amici fidati e fanatici quanto lui, ha costruito una carriera che lo ha fatto entrare nella storia del cinema, rivoluzionando i generi, riscrivendoli e ...

Eurogamer_it : Quentin Tarantino: “ La violenza è Opera”. - infoitcultura : QT8 | Quentin Tarantino – The first Eight | documentario su Tarantino | su MioCinema dal 26 febbraio - GianlucaOdinson : QT8 | Quentin Tarantino – The first Eight, documentario su Tarantino, su MioCinema dal 26 febbraio -… - clikservernet : QT8 – Quentin Tarantino – The first eight, la recensione: perché amiamo Quentin - cinemaniaco_fb : ?????????????? QT8 - Quentin Tarantino - The first eight, la recensione: perché amiamo Quentin -