“Ora posso parlare”. Barbara D’Urso, la verità dopo il ‘terremoto’. La notizia è ufficiale (Di sabato 27 febbraio 2021) Barbara D’Urso, tutta la verità solo oggi. Il pubblico italiano non ha fatto altro che rimanere con il fiato sospeso. dopo tante voci che chiamavano all’appello la conduttrice e il suo Live, Barbara ha deciso nelle ultime ore di svelare il destino a cui andrà incontro il programma. La notizia della chiusura del programma, prevista per il 28 marzo, ha decisamente lasciato senza parole. A mettere chiarezza, ci pensa ancora una volta lei attraverso il profilo Instagram. Barbara D’Urso tende a non lasciare mai nulla in sospeso, soprattutto se di mezzo c’è un pubblico che ormai da anni le dimostra stima e affetto. Ed è per questo motivo che con video su Instagram, svela a tutti come stanno le cose. A finire nel vortice del cambiamento, dunque anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021), tutta lasolo oggi. Il pubblico italiano non ha fatto altro che rimanere con il fiato sospeso.tante voci che chiamavano all’appello la conduttrice e il suo Live,ha deciso nelle ultime ore di svelare il destino a cui andrà incontro il programma. Ladella chiusura del programma, prevista per il 28 marzo, ha decisamente lasciato senza parole. A mettere chiarezza, ci pensa ancora una volta lei attraverso il profilo Instagram.tende a non lasciare mai nulla in sospeso, soprattutto se di mezzo c’è un pubblico che ormai da anni le dimostra stima e affetto. Ed è per questo motivo che con video su Instagram, svela a tutti come stanno le cose. A finire nel vortice del cambiamento, dunque anche ...

