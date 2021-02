LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | Trentin e Ballerini nel gruppo all’inseguimento di Alaphilippe

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 15.33 Si tocca la schienache è evidentemente provato. Non molla comunque il corridore della Deceunick Quick-Step. 15.32 Pedalata sempre più appesantita e smorfie di fatica per il campione del mondo! La corsa si può riaprire nuovamente. 15.30 Meno brillante adesso l’azione di! Gli inseguitori si sono riportati a 15? dal francese. 15.29 L’ex ciclocrossista ceco è stato anche ripreso daldietro. 15.28 Caduta per Zdenek Stybar! 15.26 Il Team DSM impongono il ritmo delche prova a rientrare sugli undici che inseguono. 15.25 Mancano solo due muri da affrontare. Nel ...