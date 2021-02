LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | il gruppo si porta a 2’30” dai quattro fuggitivi

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 14.32 Isono adesso sul Valkenberg, sesto dei tredici muri previsti. 14.28 Il vantaggio deiè crollato a”. 14.24 In testa al plotone Kasper Asgreen (Deceuninck) con l’obiettivo di alzare ulteriormente il ritmo. 14.21 Il gruppetto deisi è ridotto a. Matis Louvel ha perso le ruote dei compagni di avventura. 14.18 Il plotone ha decisamente accelerato, il distacco è sceso a 3’40”. 14.14 Rientrato inanche Greg Van Avermaet rimasto coinvolto nella caduta ma senza conseguenze. 14.10 Caduta in, coinvolti ...