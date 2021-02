LBA | le partite della ventesima giornata e dove vederle in tv

(Di sabato 27 febbraio 2021) la Serie A riparte dopo un lungo stop dovuto prima alle Final 8 di Coppa Italia e in seguito alle gare di qualificazione a Eurobasket 2022. Il ventesimo turno si apre sabato alle 19.30 con la sfida tra Virtus Bologna e Varese con Marco Belinelli che salvo imprevisti taglierà il traguardo delle 200 presenze nella massima serie. A seguire la supersfida tra Venezia e Sassari chiude il sabato Brindisi-Trieste. La Vanoli ospita Trento nel lunch-matchdomenica. Alle ore 17 scendono in campo l’Olimpia Milano e la Fortitudo, entrambe in cerca di un successo importante ai finiclassifica. Chiudono lale gare tra Treviso e Reggio e tra Trieste e Cantù. Il calendario completo Virtus Sagrafedo Bologna – Openjobmetis Varese (Eurosport Player)Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia (Eurosport Player e Eurosport ...

In ha vestito le canotte di Caserta (2016/17), Sassari (2018/19)e Reggio Emilia (2020/21). Alla ...a Reggio registra una media di 13.7 punti e quasi 4 rimbalzi e 2 assist di media in 18...