La cura con plasma non funziona: "Basta dare false speranze"

Alessandro Ferro

La cura con il plasma dei guariti non funziona: ne dà l'annuncio il Prof. Bassetti sul proprio profilo Facebook. "Evitare di dare false speranze alla gente e affidarsi unicamente alla medicina dell'evidenza"

Fra tante terapie che funzionano, ce n'è una che non sembra aver dato i suoi frutti: è quella con il plasma dei guariti, chiamato anche "plasma iperimmune" e contenente gli anticorpi di chi ha contratto l'infezione da Sars-Cov-2.

"plasma non serve a nulla"

La conferma arriva da una delle riviste scientifiche internazionali più importanti, Jama, ed è il Prof. Matteo Bassetti il primo a sottolineare la non efficacia di questa cura. "Il plasma dei ...

