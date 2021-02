GF Vip | le pagelle della puntata del 26 febbraio 2021

(Di sabato 27 febbraio 2021) Manca ormai pochissimo alla finalissima del GF Vip e la semifinale è stata ricca di colpi di scena. Nelladel 26non sono mancate le emozioni, con due eliminazioni importanti – quella di Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò – e la scelta dei finalisti. Scopriamo i momenti cult e i protagonistidel 26del GF Vip. ROSALINDA CANNAVÒ – Come aveva previsto, Rosalinda ha perso al televoto contro Stefania Orlando. La sua uscita dalla Casa del GF Vip è stata segnata dalle polemiche con Dayane Mello. In studio l’attrice è apparsa molto cambiata rispetto all’inizio del reality, più forte e pronta a rispondere agli attacchi. Il primo è arrivato dall’ex compagno di set Massimiliano Morra, a cui ha riservato una stoccata a sorpresa. “Non ho mentito, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip pagelle

Il Sussidiario.net

andata in onda ieri la quinta e ultima puntata de Il cantante mascherato 2021 , il talent game show condotto da Milly Carlucci con protagoniste nove eccentriche maschere per altrettanticiascuno opportunamente nascosto in un costume. Erano nove all'inizio, almeno: dopo lo svelamento di Ricchi e Poveri/Gigi e Ross, Alessandra Mussolini, Mauro Coruzzi, Sergio Assisi e Katia ...Grande Fratello2020, ledella semifinale Una semifinale quella del Grande Fratello2020 che proprio non si risparmia in quanto a colpi di scena. Inevitabilmente la puntata ha inizio con Dayane Mello ,...Il cantante mascherato 2021, pagelle finale e vincitore: è Mietta la vera star di questa edizione, seguita a ruota da Red Canzian,Ecco tutti gli ...Grande Fratello Vip 2020, finalisti e pagelle della semifinale: Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò eliminate, Zelletta a ...