Gf Vip 5 | la cronaca della semifinale del 26 febbraio

Il prossimo primo marzo si terrà la finale del Grande Fratello Vip. Intanto ecco la cronaca della semifinale andata in onda venerdì 26 febbraio Manca ormai pochissimo alla battuta finale del reality show di Canale 5 che è andato in onda per cinque mesi. Infatti la finale si disputerà il prossimo primo marzo. Alfonso Signorini apre la puntata e il primo collegamento è con la Super Led, dove si trovano Stefania e Rosalinda che si contendono la vittoria al televoto. Vengono quindi mostrate le percentuali anonime: 56% vs 44%. Alle due concorrenti del Gf Vip viene data la possibilità di fare l'ultimo appello per salvarsi al televoto. Quello tra Rosalinda e Stefania non è l'unico televoto della serata perché come annunciato dal conduttore sarà aperto anche un televoto flash per una seconda eliminazione che ...

