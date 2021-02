Esodo dal M5S, Conte è davvero la soluzione? (Di sabato 27 febbraio 2021) La crisi interna al Movimento 5 Stelle ha portato all’addio di numerosi componenti: Conte potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi? GettyImages-ConteGiuseppe Conte con la scelta di Mattarella di affidare il Governo a Mario Draghi ha lasciato ‘lo scettro’. Tra qualche polemica e rimpianti, il partito che maggiormente l’ha caldeggiato, il Movimento 5 Stelle, sta vivendo una crisi interna senza precedenti. La speranza è che ci possa essere il ritorno in politica dell’ex premier e che possa fiancheggiare proprio i pentastellati riportandoli in carreggiata. Potrebbe essere questa la soluzione per tornare a correre? O si tratta solo di una mera illusione per un partito che ha bisogno di tutt’altro per uscire da un periodo difficile? Scopriamolo insieme. La situazione interna al ... Leggi su kronic (Di sabato 27 febbraio 2021) La crisi interna al Movimento 5 Stelle ha portato all’addio di numerosi componenti:potrebbe essere laa tutti i problemi? GettyImages-Giuseppecon la scelta di Mattarella di affidare il Governo a Mario Draghi ha lasciato ‘lo scettro’. Tra qualche polemica e rimpianti, il partito che maggiormente l’ha caldeggiato, il Movimento 5 Stelle, sta vivendo una crisi interna senza precedenti. La speranza è che ci possa essere il ritorno in politica dell’ex premier e che possa fiancheggiare proprio i pentastellati riportandoli in carreggiata. Potrebbe essere questa laper tornare a correre? O si tratta solo di una mera illusione per un partito che ha bisogno di tutt’altro per uscire da un periodo difficile? Scopriamolo insieme. La situazione interna al ...

martamacbeal : Valassina bloccata dal traffico già alle 930 di mattina. In direzione Lecco esodo di massa prima della zona arancio… - fisac_cgil : Unicredit: aderenti all’esodo che accederanno alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Straordinario dal 1 aprile… - DANIELECIRAULO : Ancora una volta, il Signore mette alla prova il suo popolo per vedere “se camminerà nella mia legge o no”(Esodo 16… - MirandaFelli : RT @Luciano39420470: Esodo 3,5 Il Signore disse a Mose': Togliti i sandali, perche' il luogo sul quale tu stai e' suolo Santo! Come Mose'… - GatineauPatrick : RT @Luciano39420470: Esodo 3,5 Il Signore disse a Mose': Togliti i sandali, perche' il luogo sul quale tu stai e' suolo Santo! Come Mose'… -