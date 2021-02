Covid, il piano di Draghi per accelerare sui vaccini: verso la dose unica (Di sabato 27 febbraio 2021) Per imprimere un’accelerata alla campagna vaccinale anti-Covid in Italia, il presidente del Consiglio Mario Draghi sta valutando di seguire la strategia messa in atto dal Regno Unito, che prevede di dare la priorità alla somministrazione della prima dose del vaccino, ritardando i richiami, dopo alcuni recenti studi scientifici che dimostrerebbero l’efficacia della dose unica. Con questa strategia, verrebbe meno la necessità di tenere da parte le quote dei richiami (circa il 30 per cento delle fiale) e un numero maggiore di persone potrebbe ricevere almeno una prima somministrazione. Come sottolinea Repubblica, sarebbero infatti subito disponibili circa due milioni di vaccini in più. Draghi ha parlato di questa possibilità con i leader europei, al vertice di giovedì ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021) Per imprimere un’accelerata alla campagna vaccinale anti-in Italia, il presidente del Consiglio Mariosta valutando di seguire la strategia messa in atto dal Regno Unito, che prevede di dare la priorità alla somministrazione della primadel vaccino, ritardando i richiami, dopo alcuni recenti studi scientifici che dimostrerebbero l’efficacia della. Con questa strategia, verrebbe meno la necessità di tenere da parte le quote dei richiami (circa il 30 per cento delle fiale) e un numero maggiore di persone potrebbe ricevere almeno una prima somministrazione. Come sottolinea Repubblica, sarebbero infatti subito disponibili circa due milioni diin più.ha parlato di questa possibilità con i leader europei, al vertice di giovedì ...

