Coronavirus, in Messico altri 782 morti e 7.512 contagi in 24 ore

Il Messico ha registrato altri 782 morti per Coronavirus e 7.512 casi nelle ultime 24 ore. E' quanto confermato dal Ministero della Salute. Il bilancio complessivo delle vittime nel Paese sale a a 184.

