Amazzonia | su Facebook la foresta pluviale in vendita illegalmente

Leggi su ck12

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un’inchiesta della BBC ha fatto luce su una vicenda che sta sconvolgendo l’opinione pubblica: inparti dellasono stati messi insu. Intere porzioni dellache possono raggiungere diversi chilometri di superficie. PORTO VELHO, RONDONIA, BRAZIL, AUGUST 25th: A fire burns in a section of the Amazon rainforest on August 25, 2019 in Porto Velho, Brazil. According to INPE, Brazil’s National Institute of Space Research, the number of fires detected by satellite in the Amazon region this month is the highest since 2010. (Photo by Victor Moriyama/Getty Images)La BBC ha riportato sull’inchiesta che parti della(il polmone verde) sono state messe insu ...