Volley, Playoff Superlega 2021: programma, date, orari e tv gara-2 preliminari (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il programma della seconda gioranta dei Playoff Scudetto Superlega 2021: ecco date, orari e come vedere in tv e streaming le partite. Domenica scorsa è andata in scena gara-1 del turno preliminare ed ora tre squadre hanno la possibilità di chiudere i giochi e accedere ai quarti di finale. Nelle partite della prima giornata infatti, sono arrivate le vittorie casalinghe di Modena, Piacenza e Milano, che cercheranno di aggiudicarsi anche gara-2 in trasferta. Ravenna, Verona e Padova, rispettivamente, cercheranno invece di rinviare l’assegnazione del pass per i quarti a gara-3. COME VEDERE LE PARTITE La sfida tra Ravenna e Modena sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, mentre gli altri due match verranno trasmessi sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildella seconda gioranta deiScudetto: eccoe come vedere in tv e streaming le partite. Domenica scorsa è andata in scena-1 del turno preliminare ed ora tre squadre hanno la possibilità di chiudere i giochi e accedere ai quarti di finale. Nelle partite della prima giornata infatti, sono arrivate le vittorie casalinghe di Modena, Piacenza e Milano, che cercheranno di aggiudicarsi anche-2 in trasferta. Ravenna, Verona e Padova, rispettivamente, cercheranno invece di rinviare l’assegnazione del pass per i quarti a-3. COME VEDERE LE PARTITE La sfida tra Ravenna e Modena sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, mentre gli altri due match verranno trasmessi sulla ...

