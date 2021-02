Uomini e Donne: Francesco, corteggiatore di Samantha, decide di eliminarsi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 26 febbraio 2021, i nuovi volti del Trono Classico hanno inizato ad essere finalmente protagonisti. La bella Samantha, nuova tronista del dating show di Canale 5, ha avuto un acceso confronto con uno dei suoi corteggiatori. Lo scontro tra i due giovani è finito con Francesco, corteggiatore della Curcio, che ha deciso di eliminarsi e di uscire così dal programma di casa Mediaset. Il corteggiatore Francesco si elimina dai contendenti per il cuore di Samantha La nuova tronista di Uomini e Donne si chiama Samantha Curcio. Abbiamo imparato a conoscerla da poco, ma già nel video di presentazione della ragazza era ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel corso della puntata diandata in onda oggi, venerdì 26 febbraio 2021, i nuovi volti del Trono Classico hanno inizato ad essere finalmente protagonisti. La bella, nuova tronista del dating show di Canale 5, ha avuto un acceso confronto con uno dei suoi corteggiatori. Lo scontro tra i due giovani è finito condella Curcio, che ha deciso die di uscire così dal programma di casa Mediaset. Ilsi elimina dai contendenti per il cuore diLa nuova tronista disi chiamaCurcio. Abbiamo imparato a conoscerla da poco, ma già nel video di presentazione della ragazza era ...

