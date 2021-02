Tommaso Zorzi approda ad Avanti un altro: la richiesta di Paolo Bonolis (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tommaso Zorzi chiamato da Paolo Bonolis ad Avanti un altro come ospite per una delle sue serate speciali del game show Mancano poche settimane alla finale del Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi continua ad essere uno dei possibili vincitori. Intanto, dal prossimo otto marzo ritorna con grane entusiasmo Avanti un altro, con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 febbraio 2021)chiamato daaduncome ospite per una delle sue serate speciali del game show Mancano poche settimane alla finale del Grande Fratello Vip econtinua ad essere uno dei possibili vincitori. Intanto, dal prossimo otto marzo ritorna con grane entusiasmoun, con L'articolo proviene da Leggilo.org.

