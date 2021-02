Sogefi | 2020 chiuso in perdita Frederic Sipahi nuovo CEO

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società di componentistica auto del gruppo CIR quotata a Piazza Affari, hailcon ricavi pari a 1,203 miliardi, in flessione rispetto al 2019 del 17,8% a cambi storici e del 14,2% a cambi costanti. L’ebitda è ammontato a 137,6 milioni, che si confronta con i 177,4 milioni del 2019. L’andamento del fatturato nel corso dell’esercizio ha visto nel primo trimestre il fatturato scendere del 9,6%, a causa della diffusione nel mondo della pandemia dal mese di marzo; nel secondo trimestre il calo è stato del 55,6%, in una fase di sostanziale lockdown nei principali mercati, nel corso del terzo trimestre si è registrato un progressivo recupero (-6,6% rispetto al 2019), che ha condotto a un quarto trimestre in crescita del 2% (+8,9% a cambi costanti) rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il risultato ...