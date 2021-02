Ora in Libia è corsa (complicata) per un governo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo la votazione che ha visto uscire vincitori dal Foro di dialogo libico l’accoppiata composta dal presidente Mohammad Menfi e il premier Abdulhamid Dabaiba, si delinea uno scenario politico complesso in Libia. Quello che sta cercando di fare in queste ore il premier designato Dabaiba è la costruzione del governo, che teoricamente (secondo le regole del Foro) dovrebbe essere presentato entro la mezzanotte di oggi, venerdì 26 febbraio. Ci sono riunioni parlamentari in corso, tra Tobruk e Sabratha, con quest’ultima che ha fatto da scenario per un doppio obiettivo: una votazione blitz per dare fiducia a Dabaida, non riuscita; il tentativo di eleggere un nuovo presidente del Parlamento HoR, dal Fezzan, per riequilibrare le quote regionali (e anche per andare contro all’attuale presidente dell’assemblea legislativa, Agila Saleh, esponente delle Cirenaica ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo la votazione che ha visto uscire vincitori dal Foro di dialogo libico l’accoppiata composta dal presidente Mohammad Menfi e il premier Abdulhamid Dabaiba, si delinea uno scenario politico complesso in. Quello che sta cercando di fare in queste ore il premier designato Dabaiba è la costruzione del, che teoricamente (secondo le regole del Foro) dovrebbe essere presentato entro la mezzanotte di oggi, venerdì 26 febbraio. Ci sono riunioni parlamentari in corso, tra Tobruk e Sabratha, con quest’ultima che ha fatto da scenario per un doppio obiettivo: una votazione blitz per dare fiducia a Dabaida, non riuscita; il tentativo di eleggere un nuovo presidente del Parlamento HoR, dal Fezzan, per riequilibrare le quote regionali (e anche per andare contro all’attuale presidente dell’assemblea legislativa, Agila Saleh, esponente delle Cirenaica ...

