Live Non è la d’Urso chiude e Domenica Live si “allunga”, parla Mediaset: il comunicato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come anticipato da Dagospia, Live Non è la d’Urso chiude il 28 marzo. Domenica Live invece si allunga, per la gioia degli estimatori di Barbara d’Urso che ha anche commentato, a modo suo, la novella. Ecco il comunicato ufficiale di Mediaset. Live Non è la d’Urso chiude e Domenica Live si “allunga” Dall’11 aprile 2021,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come anticipato da Dagospia,Non è lail 28 marzo.invece si, per la gioia degli estimatori di Barbarache ha anche commentato, a modo suo, la novella. Ecco ilufficiale diNon è lasi “” Dall’11 aprile 2021,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - fanpage : Lopalco: “Licenziare medici che non si vaccinano, vadano a fare i meccanici” #26febbraio - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - andreapalazzo2 : RT @GiusCandela: Live Non è la D'Urso chiude il 28 marzo per bassi ascolti. Mediaset conferma la notizia anticipata da Dagospia, avevamo pr… - trashtvstellare : Domenica Live dalle 15 = i nostri amati talk sull'Isola come una volta... NON VEDO L'ORA -